Montella svela le carte: "Ribéry viene in panchina a Napoli, Biraghi è ancora nostro"

Vincenzo Montella prepara la gara contro il Napoli alla prima di campionato e conferma la presenza di Ribery: "Viene in panchina".

Settimana di fermento in casa . Dopo il grande entusiasmo per l'arrivo di Franck Ribéry, ora è il momento di tornare in campo. L'esordio è al Franchi, contro il di Ancelotti.

L'interrogativo che tiene banco è proprio l'evenutale impiego del numero 7 ex . Vincenzo Montella in conferenza stampa ha affermato che, nonostante sia indietro rispetto ai compagni, andrà in panchina.

"Sicuramente è indietro. Lo porterò comunque in panchina perché ha voglia di esserci, mi auguro ci sia la possibilità di farlo giocare. In allenamento non si risparmia, sa che attraverso il lavoro si possono ottenere grandi risultati".

In dubbio c'è anche la presenza di Biraghi, che le voci di mercato stanno accostando all' in un possibile scambio con Dalbert. Il tecnico ha affermato che lo valuterà volta per volta.

"Biraghi è ancora un nostro giocatore. Ci sono delle valutazioni tecniche e psicologiche che farò di vola in volta".

In previsione ci sono anche altre entrate, come spiega Montella.

"La società sicuramente migliorerà ancora la rosa".

Nodo da sciogliere è anche quello legato al centravanti, con il ballottaggio aperto tra il giovane Vlahovic e il nuovo acquisto Boateng.