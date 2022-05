"Montagne (russe) Verdi": rilanciato da Nicola, è l'anima della Salernitana

La sua gara d'esordio con la Salernitana, contro lo Spezia, lasciava già presagire qualcosa: un segnale importante verso un futuro tutto da decifrare, un po' come il suo recente passato. Complicato, a tratti difficilissimo dal punto di vista calcistico.

Simone Verdi è tornato, questa volta davvero: perché al di là della doppietta alla prima con i granata c'è stato ben altro, soprattutto nelle ultime giornate, dall'arrivo di Davide Nicola in panchina.

Chi ha storto il naso per la sua gestione si è dovuto ricredere: l'allenatore della Salernitana sa come rilanciare i suoi. Lo ha sempre fatto, d'altronde, in carriera: con Verdi non è stato diverso.

Anche perché lo aveva già avuto al Torino, nel corso della sua esperienza nella seconda parte della stagione 2020/21: insomma, lo conosceva.

L'articolo prosegue qui sotto

Lui lo ha ripagato con 3 goal nelle ultime 5 in Serie A, tutti pesantissimi contro Udinese, Venezia e Cagliari, al netto della delusione finale. E', partita dopo partita, il simbolo del riscatto della Salernitana: per come e quanto corre, per l'intensità messa in campo. Per tanti motivi.

Nessuno sa se i granata riusciranno a salvarsi o meno: questo solo il futuro potrà dirlo. Certo è che dopo essere finito ai margini del Torino tutto questo non può che far sorridere.

Per questo motivo, quel che il presente può raccontare è l'ennesima rinascita sportiva di un giocatore dal potenziale importante che avrebbe potuto dire tanto altro. Ma a 29 anni (30 a luglio) c'è ancora tempo.