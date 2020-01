Il mondo è sotto shock: è morto Kobe Bryant per un incidente in elicottero

La leggenda NBA Kobe Bryant è morta a 41 anni per un incidente in elicottero in California. Tantissimi i messaggi dal mondo del calcio e dello sport.

Una notizia terribile, tremenda, devastante. Kobe Bryant, l'ex stella del basket NBA, la leggenda dei Lakers, è morto a 41 anni dopo essere rimasto vittima di un incidente in elicottero. L'americana 'TMZ' ha riportato per prima la notizia, rapidamente confermata nei minuti successivi dalla Polizia della contea di Los Angeles.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

"Cinque persone sono morte e non ci sono superstiti in un incidente in elicottero a Calabasas (città della California, ndr). Le indagini sono in corso".

Tra le cinque persone decedute dopo la caduta dell'elicottero, sempre secondo 'TMZ', ci sarebbe non soltanto Bryant ma anche una delle quattro figlie avute dalla moglie Vanessa: la tredicenne Gianna Maria. Secondo Adrian Wojnarowski di 'ESPN', sul velivolo era presente anche un altro cestista, che però non dovrebbe essere Rick Fox, ex giocatore dei Lakers ma anche dei Boston Celtics, il cui nome era emerso in un primo momento.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Bryant era cresciuto in fino ai 14 anni al seguito del padre Joe, pure lui cestista, venuto nel nostro paese a concludere la propria carriera. Kobe, che parlava italiano in maniera pressoché perfetta, non ha mai nascosto la propria simpatia per il , e proprio il club rossonero è stato il primo a esprimere la propria incredulità attraverso i social:

"Non abbiamo parole per esprimere quanto siamo scioccati nell'apprendere la tragica scomparsa di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, e tifoso rossonero, Kobe Bryant. I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie di tutti coloro che sono stati colpiti dal tragico incidente. Ci mancherai, Kobe".

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe 🙏❤️🖤 pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020

Man mano che la tragica notizia si è diffusa, divenendo ufficiale, anche altri club italiani ed esteri hanno voluto rendere omaggio a Kobe Bryant. Tra questi anche l' .

Rest in Peace, Kobe Bryant.

Our thoughts are with the family at this difficult time. #KB24 — ACF English 🧢 (@ACFFiorentinaEN) January 26, 2020

“On behalf of myself, the players and staff at AS , we join the rest of the sporting world in mourning the tragic passing of Kobe Bryant. Kobe was a true icon and our thoughts are now with his family and the families of all of the victims aboard that flight.”

Jim Pallotta pic.twitter.com/bsmBumeLpg — AS Roma English (@ASRomaEN) January 26, 2020

Sei stato un’ispirazione costante per chiunque abbia mai amato qualsiasi sport. La tua perdita sarà incolmabile. Oltre ogni confine, bandiera, tipo di pallone. Il tuo insegnamento rimarrà per sempre.

R.I.P. Kobe Bryant — Inter (@Inter) January 26, 2020

"Quando ci siamo incontrati per la prima volta ero solo un ragazzino. Alcuni di voi mi hanno adottato, altri no. Ma tutti avete contribuito a farmi diventare il giocatore e l'uomo che avete davanti oggi"



Rest in peace, #Kobe 🙏🏼🏀 #KB24 pic.twitter.com/P5v6g0IvDO — Fc Official (@EmpoliCalcio) January 26, 2020

Chi ama lo sport, non può non averti amato.

Riposa in pace, campione #KobeBryant #legend #HVFC — Hellas FC (@HellasVeronaFC) January 26, 2020

Fuck ! 😢 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) January 26, 2020

Consternados por la muerte de @KobeBryant, un deportista ejemplar cuya figura traspasó las pistas de baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz. pic.twitter.com/zE2SCLimvG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 26, 2020

Il Presidente @BalataMauro, la Lega B, insieme a tutto il mondo dello sport piange la prematura scomparsa di Kobe #Bryant, deceduto all'età di 41 anni, e della figlia a causa di un incidente in elicottero pic.twitter.com/RPmpaZWeb1 — Lega B (@Lega_B) January 26, 2020

Onorato di averti conosciuto, Campione dentro e fuori dal campo! R.I.P. pic.twitter.com/ceSNfWoRRj — Francesco Totti (@Totti) January 26, 2020

Riposa in pace Campione 💙#KobeBryant — Official SSC (@sscnapoli) January 26, 2020

A true sporting icon.

Rest in peace, Kobe. pic.twitter.com/4BuwDWtJ94 — FC (@ChelseaFC) January 26, 2020

I am at a loss for words. How does this happen?! Devastated. Rip Kobe 🙏🏻🙏🏻 — lindsey vonn (@lindseyvonn) January 26, 2020

El @valenciacf lamenta profundamente el fallecimiento de Kobe Bryant, leyenda del baloncesto y del deporte mundial 🏀



El club quiere transmitir sus condolencias a sus familiares y amigos por las pérdidas en este accidente que ha conmocionado al mundo del deporte#RIPKobeByrant — CF 🦇💯 (@valenciacf) January 26, 2020

Bellissimo il gesto di Neymar che, dopo essere andato a segno in casa del , ha voluto omaggiare proprio Bryant nell'esultanza: ha composto con le dita il 24, lo storico numero che Kobe portava sulla propria casacca, indicando successivamente il cielo.

Neymar le dedica su gol a Kobe Bryant #24 . Gran gesto 👏👏👏 pic.twitter.com/9TArVxwMRr — мєѕѕιѕмσ (@MessixFCB) January 26, 2020

Anche il mondo degli altri sport ha reagito con sgomento alla notizia della morte di Kobe Bryant. "Devastato", ha scritto su Twitter Manu Ginobili. "Mio eroe", è stata la reazione di Marco Belinelli. La stella NFL Tom Brady: "Ci manchi già Kobe". La sciatrice Lindsey Vonn: "Come può accadere?". Mentre Federica Pellegrini ha affidato a Instagram le proprie, incredule parole:

"Io non ci voglio credere... ditemi che non è vero! Che non può finire tutto così!".

In San Antonio Spurs- Raptors, gara di NBA iniziata qualche ora dopo che si era diffusa la tragica notizia della morte di Bryant, i giocatori delle due squadre hanno omaggiato l'ex campione in una maniera singolare: con un'infrazione a testa dei 24 secondi. 24 come, appunto, il numero diventato simbolico per Kobe.

L'articolo prosegue qui sotto

Nato a Philadelphia nel 1978, Bryant ha trascorso tutta la propria carriera da professionista con la maglia giallo-viola dei Lakers, vincendo cinque titoli NBA dal 2000 al 2010. MVP delle finali nel 2009 e nel 2010, in 20 anni ha realizzato 33643 punti.

Proprio la scorsa notte, Bryant era stato superato da LeBron James nella classifica dei migliori marcatori all time della NBA. L'ex stella dei Lakers aveva omaggiato l'attuale, in un messaggio che, letto qualche ora più tardi, suona triste e tragico.

"Rispetto fratello".