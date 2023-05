Iraq U20 impegnato nel Mondiale a La Plata accusato di "vandalismo e danneggiamenti" in hotel. La federazione irachena: "Voci infondate"..

Palpeggiamenti, insulti, danni e comportamenti sopra il consentito nell'hotel di La Plata, in attesa di scendere in campo.

L'Iraq Under 20, in ritiro in Argentina prima di esordire nel Mondiale di categoria, è al centro delle polemiche ancor prima di giocare.

A denunciare la situazione insostenibile è stato proprio il personale dell'hotel Dassler, struttura al centro di Buenos Aires dove alloggia la delegazione irachena, che avrebbe richiesto l'intervento delle autorità per "maltrattamenti e ripetuti atti di vandalismo".

Come riporta l'agenzia Afp, la denuncia sarebbe stata raccolta dal personale di polizia addetto alla sicurezza della delegazione irachena che poi ha negato tutto tramite un comunicato stampa parlando di "voci infondate e informazioni non corrette".

"La direzione della delegazione - si legge nella nota diffusa - assicura che va tutto bene e che nulla ha turbato la quiete della squadra. Tutti devono mostrare responsabilità e cautela nel trattare le informazioni, soprattutto perché la Nazionale è in attesa di una partita importante".

Al netto della smentita ufficiale, le prime voci sul turbolento ritiro dei giovani iracheni hanno iniziato a circolare già da giovedì quando un'impiegata del ristorante ha dichiarato di essere stata vittima di insulti e palpeggiamenti ma senza sporgere una denuncia formale.

A intervenire ci ha pensato allora due giorni dopo Maximiliano Sanabria, responsabile dell'hotel, che nella testimonianza fornita alle autorità ha parlato di "comportamenti inappropriati, scorribande in mutante in corridoio, vandalismo nelle stanze e danneggiamenti vari", tra cui insulti e maltrattamenti anche nei confronti di una traduttrice e un ascensore rotto.

Tutte fandonie secondo la federazione irachena, che ha prontamente smentito questa versione dei fatti. Fatti che raccontano di una denuncia formale presentata dal personale della struttura e dell'allontanamento, nella sera di sabato 20 maggio, del responsabile della sicurezza dell'hotel che ha racconto le accuse del personale contro la delegazione irachena.