Messi MVP dei Mondiali, Scarpa d'Oro a Mbappé, Enzo Fernandez miglior giovane

I premi individuali di Qatar 2022: Messi MVP, Mbappé capocannoniere, Enzo Fernandez miglior giovane, Emiliano Martinez miglior portiere.

Un monopolio Albiceleste. E non poteva essere altrimenti. L'Argentina campione domina anche i riconoscimenti individuali di Qatar 2022, con Lionel Messi a guardare tutti dall'alto.

La Pulce è stata eletta miglior giocatore di questi Mondiali, grazie ai suoi 7 goal segnati compreso quello del provvisorio 3-2 nella finalissima vinta contro la Francia ai rigori.

La Francia appunto, sconfitta nell'atto conclusivo della competizione ma che annovera un Kylian Mbappé da capogiro: tripletta in finale e Scarpa d'Oro in Qatar, con 8 reti realizzate in 7 partite tra gironi e fase ad eliminazione diretta.

Poi c'è Enzo Fernandez, l'equilibratore del centrocampo di Scaloni: talento e quantità al servizio dell'Argentina per il gioiello del Benfica classe 2001, nominato miglior giovane del Mondiale.

Infine Emiliano Martinez, autentica saracinesca e decisivo sia contro l'Olanda ai quarti che con l'intervento di piede allo scadere dei supplementari su Kolo Muani. Col Dibu, non si passa.