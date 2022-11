Neymar ko, infortunio alla caviglia: tornerà solo agli ottavi, fuori anche Danilo

L'attaccante del PSG è uscito per infortunio al debutto contro la Serbia, fuori fino agli ottavi. Stesso destino per lo juventino Danilo.

Dopo la bella vittoria ottenuta al debutto contro la Serbia ecco le brutte notizie per il Brasile, che dovrà giocare le altre due partite del proprio girone senza la sua stella di prima grandezza.

Neymar, uscito per infortunio nel secondo tempo della gara di giovedì sera, ha riportato una lesione del legamento laterale della caviglia destra, con piccolo edema osseo.

L'attaccante del PSG quindi, come detto, salterà sicuramente entrambe le prossime due gare della fase a gironi contro Svizzera e Camerun. Un bel problema per Tite, ma non l'unico.

Nel finale della partita contro la Serbia infatti anche lo juventino Danilo ha riportato un problema alla caviglia ma, dato che i cambi erano finiti, è rimasto in campo fino al triplice fischio dell'arbitro seppure evidentemente zoppicante.

Il terzino bianconero ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra e non sarà a disposizione per le prossime due partite. Al suo posto dovrebbe giocare uno tra Eder Militao e Dani Alves.

La speranza di Tite è di riavere a disposizione sia Neymar che Danilo per gli eventuali e molto probabili ottavi di finale. Anche se il medico del Brasile, Rodrigo Lasmar, per ora ha confermato l'assenza di entrambi solo per la gara contro la Svizzera.

"I giocatori sono in cura, ed è molto importante che manteniamo la calma per fare valutazioni quotidiane adeguate e per procedere nel migliore dei modi. Possiamo confermare che non conteremo su entrambi i giocatori per la nostra prossima partita, ma speriamo di recuperare entrambi in tempo per questa competizione".