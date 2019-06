Mondiali femminili, Italia-Brasile fa il botto in tv: oltre 6 milioni di spettatori

Italia-Brasile femminile, trasmessa in chiaro sulla Rai, è stata seguita tra oltre 6 milioni di spettatori per uno share del 29,3%.

I Mondiali femminili stanno riscuotendo un successo inaspettato e il merito è soprattutto delle ragazze dell' , che stanno facendo innamorare tutto il paese con le loro prestazioni.

Il big match contro il , valido per l'ultima giornata della fase a gironi, è stato trasmesso per la prima volta in chiaro dalla Rai ed ha fatto il boom di ascolti.

💥Boom per le #RagazzeMondiali: straordinario risultato per la partita #ItaliaBrasile vista da oltre 6milioni 500mila spettatori che, con il 29,3% di share, stravince la prima serata.#AscoltiTv, #WWC19, #FIFAWWC pic.twitter.com/VwE4r7RySp — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) June 19, 2019

Italia-Brasile è stata infatti seguita da oltre 6,5 milioni di spettatori con uno straordinario share del 29,3%, degno di una partita della nazionale maschile.

E il numero potrebbe essere destinato a salire, visto che l'Italia si è qualificata agli ottavi come prima del girone e punta a raggiungere un risultato storico.