Mondiale Under 20 2019: tabellone, calendario, risultati e dove vederli in tv e streaming

Tutte le informazioni sui Mondiali Under 20 2019: tabellone, calendario, risultati e dove vedere le partite in tv e streaming.

I Mondiali Under 20 2019 si svolgeranno in : si parte il 23 maggio, finale in programma allo Stadion Miejski Widzewa Łódź il 15 giugno. 24 le squadre partecipanti al torneo, tra queste anche l', allenata da Paolo Nicolato, che cercherà di migliorare il terzo posto conquistato nel 2017 in .

Il Campionato Mondiale Under 20 è una delle vetrine più attese della stagione calcistica internazionale: tra le favorite alla vittoria finale, obiettivo anche degli azzurri, impossibile non citare potenze europee come e , la quotatissima e possibili sorprese come , , e Polonia.

Sei le città che ospiteranno le partite: Bielsko-Biała (Stadion Miejski), Bydgoszcz (Zdzisław Krzyszkowiak Stadium), Gdynia (Stadion GOSiR), Łódź (Stadion Widzewa), Lublin (Arena Lublin) e Tychy (Stadion Miejski).

24 squadre divise in sei gironi da quattro: avanzano alla fase ad eliminazione diretta le prime due di ogni gruppo più le quattro migliori terze. Per ottavi di finale, quarti, semifinali e finale previsti incontri in gara secca, con supplementari e rigori in caso di eventuale parità al termine dei novanta minuti regolamentari.

I Mondiali Under 20 2019 saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da Sky. Gli abbonati al pacchetto Sky Sport potranno assistere a tutti i match del Campionato Mondiale Under 20 in Polonia, con commento in italiano. Tutte le partite saranno disponibili anche in attraverso l'app Sky Go.

GRUPPO A

DATA ORA PARTITA 23 mag 18:00 Tahiti-Senegal - 23 mag 20:30 Polonia-Colombia - 26 mag 18:00 Senegal-Colombia - 26 mag 20:30 Polonia-Tahiti - 29 mag 20:30 Colombia-Tahiti - 29 mag 20:30 Senegal-Polonia -

CLASSIFICA: Colombia, Polonia, Senegal, Tahiti 0.

GRUPPO B

DATA ORA PARTITA 23 mag 18:30 Messico-Italia - 23 mag 20:30 Giappone-Ecuador - 26 mag 15:30 Messico-Giappone - 26 mag 18:00 Ecuador-Italia - 29 mag 18:00 Ecuador-Messico - 29 mag 18:00 Italia-Giappone -

CLASSIFICA: Ecuador, Giappone, Italia, Messico 0.

GRUPPO C

DATA ORA PARTITA 24 mag 18:00 Honduras-Nuova Zelanda - 24 mag 20:30 Uruguay-Norvegia - 27 mag 18:00 Honduras-Uruguay - 27 mag 20:30 Norvegia-Nuova Zelanda - 30 mag 18:00 Nuova Zelanda-Uruguay - 30 mag 18:00 Norvegia-Honduras -

CLASSIFICA: Honduras, Norvegia, Nuova Zelanda, Uruguay 0.

GRUPPO D

DATA ORA PARTITA 24 mag 18:00 Qatar-Nigeria - 24 mag 20:30 Ucraina-USA - 27 mag 18:00 Qatar-Ucraina - 27 mag 20:30 USA-Nigeria - 30 mag 20:30 Nigeria-Ucraina - 30 mag 20:30 USA-Qatar -

CLASSIFICA: Nigeria, Qatar, Ucraina, USA 0.

GRUPPO E

DATA ORA PARTITA 25 mag 18:00 Francia-Arabia Saudita - 25 mag 18:00 Panama-Mali - 28 mag 18:00 Panama-Francia - 28 mag 20:30 Arabia Saudita-Mali - 31 mag 18:00 Mali-Francia - 31 mag 18:00 Arabia Saudita-Panama -

CLASSIFICA: Arabia Saudita, Francia, Mali, Panama 0.

GRUPPO F

DATA ORA PARTITA 25 mag 15:30 Portogallo-Corea del Sud - 25 mag 20:30 Argentina-Sudafrica - 28 mag 18:00 Portogallo-Argentina - 28 mag 20:30 Sudafrica-Corea del Sud - 31 mag 20:30 Corea del Sud-Argentina - 31 mag 20:30 Sudafrica-Portogallo -

CLASSIFICA: Argentina, Corea del Sud, Portogallo, Sudafrica 0.

OTTAVI DI FINALE

DATA ORA PARTITA 2 giu 17:30 Prima B-Terza A/C/D 1 2 giu 20:30 Seconda A-Seconda C 2 3 giu 17:30 Prima C-Terza A/B/F 3 3 giu 17:30 Prima D-Terza B/E/F 4 3 giu 20:30 Prima A-Terza C/D/E 5 4 giu 17:30 Seconda B-Seconda F 6 4 giu 17:30 Prima E-Seconda D 7 4 giu 20:30 Prima F-Seconda E 8

QUARTI DI FINALE

DATA ORA PARTITA 7 giu 15:30 Vincente 1-Vincente 4 9 7 giu 18:30 Vincente 2-Vincente 8 10 8 giu 17:30 Vincente 7-Vincente 3 11 8 giu 20:30 Vincente 6-Vincente 5 12

SEMIFINALI

DATA ORA PARTITA 11 giu 17:30 Vincente 9-Vincente 10 - 11 giu 20:30 Vincente 11-Vincente 12 -

FINALE 3° POSTO

DATA ORA PARTITA 14 giu 20:30 Finale terzo posto -

FINALE