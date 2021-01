Mondiale per Club 2020: risultati, calendario e dove vederlo in tv e streaming

Il Mondiale per Club 2020, slittato a causa della pandemia, è finalmente realtà: il Bayern Monaco cerca la quarta affermazione.

Nonostante le difficoltà legate all'emergenza Coronavirus, l'edizione 2020 del Mondiale per Club si gioca regolarmente nello scenario del : la squadra favorita d'obbligo è il campione d'Europa, salito sul tetto del mondo in tre precedenti occasioni. Questa è la penultima edizione con il format ridotto: a partire dal 2022 ci sarà un restyling con la partecipazione di ben 24 contendenti.

MONDIALE PER CLUB: LE SQUADRE QUALIFICATE

Campione della - (in campo dalla semifinale)

Campione della Copa Libertadores - Palmeiras o Santos (in campo dalla semifinale)

Altre squadre

Campione della Champions africana - Al-Ahly (in campo dai quarti)

Campione della Champions asiatica - Ulsan Hyundai (in campo dai quarti)

Campione della Champions centro-nord americana - Tigres (in campo dai quarti)

Campione del Qatar, paese ospitante - Al-Duhail (in campo dai quarti)

Campione della Champions oceanica - Auckland City (ritirata dalla competizione a causa della pandemia)

MONDIALE PER CLUB: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Non sono ancora stati resi noti i dettagli della trasmissione televisiva e in per quanto riguarda il territorio italiano: al momento, dunque, il Mondiale per Club resta senza una copertura in tal senso.

MONDIALE PER CLUB: RISULTATI E CALENDARIO

DATA ORA* PARTITA 1 feb 18:30 Al-Duhail-Auckland City cancellata 4 feb 15:00 Tigres-Ulsan Hyundai - 4 feb 18:30 Al-Duhail-Al-Ahly - 7 feb 16:00 Finale quinto/sesto posto - 7 feb 19:00 Palmeiras/Santos-Tigres/Ulsan Hyundai - 8 feb 19:00 Al-Duhail/Al-Ahly-Bayern Monaco - 11 feb 16:00 Finale terzo posto - 11 feb 19:00 Finale -

*Orari italiani