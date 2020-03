Monchi a Goal: "Di nuovo al Siviglia? Volevo tornare a casa mia"

Dopo due anni al di sotto delle attese alla (marzo 2017-marzo 2019), Monchi ha fatto retromarcia. Il direttore sportivo è tornato al , club che ha caratterizzato la propria carriera da calciatore prima e dietro la scrivania poi.

L'ex direttore sportivo dei giallorossi, intervistato da Goal, racconta i motivi che lo hanno portato a sposare nuovamente la causa andalusa.

"Sono stato qui per quasi 30 anni, ho vissuto tutto, come giocatore, come delegato, come direttore sportivo ... È difficile da spiegare. Il mio rapporto con il club va oltre il lavoro: sono più 'siviglista' che direttore sportivo. A volte ti motiva e a volte ti pesa, ma cerco sempre di essere positivo".