Mola TV in streaming gratis: cosa trasmette e dove vederlo

Un nuovo servizio di streaming arriva in Italia, pronto ad affiancarsi altri già presenti e disponibili per assistere ai più svariati tornei calcistici e campionati top d'europa e mondiali. Sbarca, infatti, Mola TV, deciso a prendersi una fetta importante del pubblico con contenuti esclusivi.

Nei mesi autunnali si è parlato molto di Mola TV per quanto riguarda alcuni dei contenuti, non solo campionati in diretta esclusiva, che vengono trasmessi dall'emittente in streaming, novità assoluta per quanto riguarda il territorio italiano, ma non all'estero.

COSA E' MOLA TV

Mola TV è un servizio di streaming on-demand e over-the-top di video in abbonamento. Arriva dall'Indonesia e a Jakarta e dintorni trasmette in esclusiva campionati top come la Bundesliga, la Premier League e la Copa Libertadores, oltre al campionato interno e alle qualificazioni ai Mondiali 2022.

Il campionato olandese, la Eredivisie

Il campionato greco, la Super League

Le qualificazioni africane ai Mondiali 2022

Il documentario 'Quagliarella - The Untold Truth'

Il documentario 'Como - The real story'

MOLA TV GRATIS?

Attualmente l'iscrizione a Mola TV è gratis: per assistere alle gare in diretta del campionato olandese e greco, nonchè alle qualificazioni delle squadre africane ai Mondiali e ai documentari calcistici presenti, non serve sottoscrivere nessun abbonamento a pagamento. Occorre comunque registrarsi al sito per poter vedere la programmazione del servizio streaming?

DOVE VEDERE MOLA TV

Mola TV è disponibile nel sito ufficiale mola.tv, accessibile da ogni browser attraverso pc, cellulare e tablet. E' inoltre possibile scaricare l'app su android e apple, nei rispettivi store.