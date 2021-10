Clamoroso a Mönchengladbach: il Borussia asfalta il Bayern 5-0 in DFB-Pokal

Serata sciagurata per Lewandowski e compagni, che finiscono sotto 3-0 dopo 21 minuti e finiscono per essere eliminati al secondo turno di Coppa.

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco 5-0. E non siamo negli anni '70, quando i Fohlen vivevano il periodo di massimo splendore e potevano permettersi normalmente queste vittorie. Siamo nel 2021. Eppure, era proprio agli anni '70 che bisognava tornare per trovare l'ultima sconfitta del Bayern Monaco con 5 goal di scarto. Fino a stasera.

Nel secondo turno di DFB-Pokal va in scena un match destinato a rimanere negli annali. Uno show dei padroni di casa di fronte a un Borussia-Park gremito. L'approccio è già traumatico per Manuel Neuer, costretto a raccogliere il primo pallone in fondo al sacco dopo 90 secondi per mano del giovane Kouadio Koné.

Ne passano una decina e Bensebaini stringe dalla sinistra verso il centro, raddoppiando con il suo mancino in diagonale. Al 21', lo stesso algerino trasforma un rigore forse generoso, sta di fatto che firma la sua seconda doppietta in carriera al Bayern Monaco: ne aveva segnata una anche in Bundesliga nell'autunno 2019 per firmare un'altra vittoria del suo Borussia. Mai come questa. Tre goal in 21 minuti al Bayern in Coppa non li aveva mai segnati nessuno.

Sembrano esserci ancora spiragli per la squadra di Nagelsmann, ancora in quarantena causa Covid-19 e sostituito dal suo assistente Dino Toppmöller (aveva vinto 4-0 le scorse due). In campo, d'altro canto, ci sono i titolarissimi: Pavard e Davies sulle corsie, Upamecano ed Hernandez coppia centrale di difesa, Goretzka e Kimmich a centrocampo, Gnabry e Sané sulle fasce, Müller e Lewandowski in attacco. Persino il sopracitato Neuer in porta.

Spazio per una rimonta? Neanche per sogno. In apertura di ripresa si scatena Breel Embolo, che fa a fette un Upamecano totalmente in confusione e sostituito per disperazione dopo 55 minuti. Atterrito. Lo svizzero del Gladbach si concede lo sfizio della doppietta, prima di lasciare il posto a Marcus Thuram, al rientro in campo dopo due mesi di infortunio.

5-0. La sconfitta peggiore di sempre in Coppa di Germania per la squadra più titolata di Germania. Eliminata al secondo turno per il secondo anno consecutivo, dopo i rigori fatali contro l'Holstein Kiel nella scorsa edizione.

Le occasioni per salvare almeno l'orgoglio il Bayern le ha, ma le mani di Sommer si quadruplicano. Emblematico anche un salvataggio di Müller su Lewandowski, ma ancora di più la traversa colpita da Corentin Tolisso da 5 metri di testa, tutto solo, ancora con le mani di Sommer.

Si tratta della seconda sconfitta stagionale per i bavaresi, battuti anche in casa dall'Eintracht in Bundesliga per 1-2 a inizio mese. Se però in quel pomeriggio dell'Allianz Arena anche la casualità aveva giocato un ruolo, questa volta di casuale non c'è nulla. Dominio Gladbach, campioni di Germania atterritti, nervosi e con le ossa rotte (Goretzka uscito zoppicando vistosamente). Una partita destinata a rimanere negli annali del calcio tedesco.

Borussia Mönchengladbach-Bayern Monaco 5-0. Anche a rileggerlo si fa fatica a crederci.