Il Cagliari presenta reclamo: il Giudice Sportivo non omologa il risultato del match col Modena

Il club rossoblù ricorre contro quanto accaduto nella sfida persa per 2-0 contro i "canarini" nella ventitreesima giornata di Serie B.

L'ultimo turno di Serie B, ovvero la ventitreesima giornata, ha consegnato la prima sconfitta di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari, battuto al "Braglia" dal Modena di Attilio Tesser per 2-0.

Le reti di Diaw nel primo tempo, su rigore, e di Bonfanti nella ripresa hanno segnato una gara in qualche modo caratterizzata dall'espulsione di Marko Rog, avvenuta nel recupero del primo tempo.

Ecco: proprio questa potrebbe cambiare tutto, incredibilmente. Sì perché nel comunicato emesso puntualmente dal Giudice Sportivo Modena-Cagliari è "sub iudice": in poche parole, il suo risultato non è stato omologato.

Alla base della decisione del Giudice Germana Panzironi il reclamo presentato dal club rossoblù, contenente 12 pagine di motivazioni circa un possibile stravolgimento dell'esito del match.

Nel testo, secondo quanto emerso, non ci sarebbe come focus la doppia ammonizione di Rog, avvenuta tra proteste importanti per la dinamica (Rog è stato ammonito per la seconda volta dopo aver subito fallo), quanto un presunto cartellino giallo estratto nei confronti di Gabriele Zappa.

Dopo l'espulsione di Rog, il direttore di gara Perenzoni avrebbe infatti mostrato il cartellino nei confronti del difensore del Cagliari che, secondo quanto sottolineato nel reclamo, giocherà la ripresa condizionato dall'ammonizione.

Ma non solo: all'88' arriva un altro giallo nei confronti di Zappa che, però, non viene espulso. Questo perché non c'è stata alcuna ammonizione nel primo tempo. Per questo motivo il Cagliari ha presentato ricorso e il risultato non è stato omologato: in attesa di una decisione definitiva e di sapere se si dovrà rigiocare o meno.