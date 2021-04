MLS, l'Inter Miami indagata per l'acquisto di Matuidi: supera il tetto salariale

Soltanto tre giocatori per squadra in MLS possono avere uno stipendio che superi il tetto salariale; Matuidi sarebbe il quarto all'Inter Miami.

A mesi di distanza dal trasferimento di Blaise Matuidi dalla Juventus all'Inter Miami, la squadra americana è sotto inchiesta, come recita un comunicato diffuso dalla MLS:

"La Lega ha concluso che l'Inter Miami non è stata conforme alle regole del Roster e del bilancio nel 2020. Nel 2020, Matuidi è stato classificato come un giocatore TAM (Targeted Allocation Money). Il compenso di Matuidi era superiore al limite salariale per un giocatore TAM e avrebbe dovuto essere classificato come 'Designated player'. Di conseguenza, l'Inter Miami CF ha violato il limite sui 'Designated player' in quanto la squadra ha già tre giocatori classificati così oltre a Matuidi".

Ed in effetti questi tre giocatori sono Gonzalo Higuain, Rodolfo Pizarro e Matias Pellegrini. In MLS è consentito sfociare il tetto salariale da circa 4 milioni di dollari soltanto per tre giocatori a squadra, calciatori che vengono definiti 'Designated player'.

Tra l'altro si tratta di una regola attuata in MLS proprio dall'arrivo di David Beckham nel 2007 ai Los Angeles Galaxy, conosciuta infatti ome la "regola Beckham".

Adesso si attende di conoscere nei prossimi giorni la sanzione che sarà attuata nei confronti dell'Inter Miami, squadra di proprietà proprio di David Beckham.