MLS, Ibrahimovic nuovo capitano dei Los Angeles Galaxy

Zlatan Ibrahimovic è stato scelto come nuovo capitano dei Los Angeles Galaxy: la MLS comincerà domani, giorno 2 marzo.

Dopo una pausa di circa tre mesi, domani (giorno 2 marzo) comincerà la stagione di MLS negli Stati Uniti. I Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic sono sicuramente tra i grandi favoriti alla vittoria finale.

Oggi la squadra di Los Angeles ha annunciato una grande notizia, alla vigilia della MLS: Zlatan Ibrahimovic è stato scelto come nuovo capitano dei Galaxy.

Per un giocatore che in carriera ha cambiato tante squadre come Ibrahimovic, è senza dubbio una rarità. Vedremo quindi lo svedese in questa nuova veste.

I Los Angeles Galaxy debutteranno domenica 3 marzo contro il Chicago Fire. Zlatan Ibrahimovic, ovviamente, insieme ad Alessandrini e Giovani Dos Santos, è la stella più attesa della squadra allenata da Guillermo Barros Schelotto.