MLS su Apple TV: dove vedere Messi anche in Italia

C'è grande attesa per la nuova stagione del campionato americano, principalmente per vedere Messi con la maglia dell'Inter Miami: ecco dove vederla.

La nuova stagione della Major League Soccer sta per cominciare e c’è grande attesa per il debutto del più grande di tutti, di Leo Messi, con la maglia dell’Inter Miami.

Proprio per questo c’è una notizia importante: la MLS sarà trasmessa tramite Apple TV!

Con la crescente popolarità del calcio negli Stati Uniti, Apple ha siglato un accordo che la vedrà diventare la casa esclusiva della MLS per i prossimi 10 anni. I possessori del Season Pass MLS avranno accesso a tutte le partite in diretta della regular season MLS, oltre che all'intera Audi MLS Cup Playoffs e alla Leagues Cup.

Ogni partita della MLS sarà trasmessa con un programma pre-partita e post-partita.

La funzione Family Sharing di Apple TV consente l'accesso a un massimo di sei membri della famiglia con il proprio ID Apple e la propria password. Altri vantaggi sono le pagine dedicate ai club che offrono "un'esperienza più personalizzata in tutta l'applicazione Apple TV”.

Insomma, Messi e non solo: da Bernardeschi a Insigne, sono tanti i campioni che si potranno vedere in azione in MLS, comodamente da casa, grazie ad Apple TV.