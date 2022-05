Problemi per Mkhitaryan: la sua finale dura 15 minuti

Era un rischio, e si sapeva: la partita di Henrikh Mkhitaryan, a Tirana contro il Feyenoord, è durata solo 15 minuti.

Il centrocampista della Roma, al ritorno in campo dopo settimane per via dell'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo nella semifinale d'andata contro il Leicester, si è fermato per infortunio.

Per lui un problema muscolare: Mkhitaryan, infatti, si è accasciato al suolo, lasciando il campo sulle sue gambe, con la barella comunque entrata sul terreno di gioco.

José Mourinho, una volta sinceratosi delle sue condizioni, ha quindi fatto entrare Sergio Oliveira: alla vigilia l'armeno era in dubbio.

Nonostante ciò, l'allenatore giallorosso ha deciso di puntare su di lui in mediana, rischiando: un cambio effettuato, insomma, dopo poco.