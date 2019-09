Mkhitaryan alla Roma, accordo raggiunto: arriva questa mattina

Henrikh Mkhitaryan arriverà alle ore 10.55 a Roma, per sostenere le visite mediche con la Roma e firmare il suo nuovo contratto.

La non si ferma: dopo l'arrivo di Nikola Kalinic dall' , ha raggiunto l'accordo anche con Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno arriverà in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto, dall' .

Come annunciato da 'Roma Radio', Mkhitaryan è già in arrivo in : il suo aereo atterra a Roma alle 10.55. Dopodiché il giocatore sosterrà le visite mediche di rito e firmerà il suo nuovo contratto.

La Roma ha dato l'accelerata decisiva alla trattativa nella serata di ieri, domenica. Il giocatore non rientrava più nei primi piani di Emery alla guida dell'Arsenal. Alla Roma potrà ricoprire tre ruoli: esterno sinistro, esterno destro o trequartista.

Nella scorsa stagione di Premier League, Mkhitaryan ha totalizzato 6 goal in 25 presenze di Premier League. Il giocatore armeno arriva in Italia a 30 anni.

Per Paulo Fonseca sarà un elemento prezioso soprattutto per il ruolo di esterno offensivo di sinistra, dopo la cessione di El Shaarawy e l'infortunio di Diego Perotti, che terrà out l'argentino per almeno un mese e mezzo.