Dele Alli si rifà vivo e svela il mistero: "Ero dal medico col permesso del Besiktas"

L'ex stella del Tottenham era irreperibile da giorni. Il tecnico del Besiktas: "Non risponde". Lui risponde: "Avevo il permesso del club".

Un vero e proprio mistero si infittisce sempre più intorno a Dele Alli. L'ex esterno del Tottenham, ora in forza al Besiktas, è scomparso da diversi giorni.

A confermare i tentativi di reperimento del calciatore è il manager del club turco, Senol Gunes,

Qualche giorno fa, lo stesso allenatore aveva concesso una "pausa dal calcio" al calciatore inglese per farlo riprendere da un periodo non semplice.

Ma ora le cose si sono decisamente complicate per lui e la sua "scomparsa" non è stata recepita bene dal Besiktas, che ora potrebbe scaricarlo.

Gunes ha provato a fornire una spiegazione per quanto riguarda questa situazione.

"Abbiamo dato a Dele Alli il permesso di fare una piccola pausa, non è ancora tornato. Sta piovendo, probabilmente è per questo che non è venuto. Stiamo cercando di capire dove sia".

La replica dell'inglese non si è fatta attendere. Dele Alli ha risposto al suo allenatore attraverso il suo profilo Instagram:

"Ciao ragazzi. Ho ricevuto molti messaggi e quindi volevo chiarire una cosa. Il club mi ha concesso il permesso di presentarmi oggi ad un appuntamento dal medico. Domani tornerò ad allenarmi normalmente".

Qualche anno fa, ai tempi del Tottenham, Alli era considerato una delle promesse più importanti del calcio inglese.

Il declino di Dele è piuttosto notevole se si considera l'inizio della sua carriera al Tottenham. Era considerato uno dei giovani talenti più interessanti d'Europa.

L'affermazione al Tottenham, con 22 goal segnati in 50 partite, e la convocazione fissa in nazionale con l'Inghilterra.

Poi, dal 2018, l'inversione di tendenza. Alli ha cominciato a perdere colpi, venendo scaricato dal Tottenham all'Everton e infine ceduto in Turchia.

L'impatto con la Super Lig non è stato facile, non solo in campo. Quest'ultimo episodio potrebbe aver sancito la fine della sua esperienza al Besiktas.