Soddisfazione Milinkovic-Savic: MVP di Serie A per il mese di gennaio

Sergej Milinkovic-Savic ha vinto il premio di MVP della Serie A per il mese di gennaio: riceverà il trofeo prima di Lazio-Cagliari.

Come ogni mese, la Serie A assegna il premio per il miglior giocatore e, stavolta, tocca a Sergej Milinkovic-Savic essere nominato MVP.

💫 Efficienza tecnica al 95%

💪🏼 Determinante sia in fase di possesso, sia in interdizione.

⚽️ Completa il 50% dei passaggi ad alto coefficiente di difficoltà.



Sergej Milinkovic Savic è l'MVP della #SerieATIM di Gennaio!

Il centrocampista serbo è stato giudicato per il rendimento offerto nel mese di gennaio, decisamente di primo livello e determinante per le cinque vittorie consecutive in campionato della sua Lazio.

Per lui anche un goal, segnato nel 2-1 inflitto al Sassuolo il 24 gennaio: un colpo di testa prorompente per il momentaneo pareggio biancoceleste, prima del definitivo raddoppio siglato da Immobile nella ripresa.

Milinkovic-Savic riceverà l'ambito riconoscimento nel prepartita di Lazio-Cagliari, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico.