Milinkovic e il no alla Fiorentina: dal dietrofront improvviso e le lacrime in sede alla Lazio

La storia del mancato arrivo alla Fiorentina di Sergej Milinkovic-Savic: dallo sbarco a Firenze al dietrofront e le lacrime nella sede del club viola.

Il viaggio a Firenze, l'arrivo in sede, il dietrofront e le lacrime, prima di percorrere poco meno di 300 chilometri in direzione sud e firmare qualche giorno più tardi il contratto con la Lazio. Quella di Sergej Milinkovic-Savic e del suo arrivo in Italia è una storia incredibile, ricca di colpi di scena in una telenovela entrata di diritto nella storia del calciomercato italiano e non solo.

La mattina di quel 25 luglio 2015 sembrava tutto fatto per il passaggio del centrocampista serbo dal Genk alla Fiorentina. Il volo verso l'aeroporto di Peretola pareva aver sancito la parola fine al duello di mercato senza esclusione di colpi tra il club viola e quello capitolino. Ma nonostante l'arrivo nel capoluogo toscano del calciatore classe 1995, il dietrofront di Milinkovic nella sede del club viola ha cambiato il corso degli eventi, con il serbo che da lì a poco si sarebbe legato alla formazione capitolina, diventandone nel giro di pochi anni un pilastro.

"Noi non possiamo e non dobbiamo pregare nessuno per venire alla Fiorentina. Gli accordi sono stati trovati ma il calciatore ancora vuole prendere tempo. Non possiamo accattare questo. Se il calciatore ha altre squadre dietro che vada per la sua strada. Siamo stanchi, finisce qui. Le nostre strade si dividono. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. Ha parlato anche con il mister più volte ma se non è convinto è meglio che prenda altre strade. La Lazio è un'altra squadra che segue il calciatore ma non c'è stato disturbo; le motivazioni le deve avere il calciatore, stiamo parlando sempre di un ragazzo di vent'anni".

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè non aveva utilizzato mezzi termini o frasi di circostanza per spiegare la situazione ai microfoni dei giornalisti all'esterno della sede del club viola. Le lancette dell'orologio aveva da poco superato le 16, circa quattro ore dopo lo sbarco all'aeroporto di Milinkovic. Un lasso di tempo brevissimo in cui il serbo aveva fatto retromarcia, passando dall'essere praticamente un calciatore della società toscana al no per vestire la maglia della Lazio.

Il duello tra Lazio e Fiorentina era iniziato qualche mese prima. I primi a muoversi furono i biancocelesti, che allacciarono i primi contatti con il calciatore. Il direttore sportivo Igli Tare rimase colpito da quel 20enne del Genk e aveva mostrato il suo interesse, senza però fare la mossa decisiva e chiudere la trattativa. Qualche settimana dopo, Milinkovic fu proposto alla Fiorentina attraverso un intermediario, in accordo con il padre Nikola, ex calciatore. Il club viola apprezzò le qualità tecniche e fisiche del calciatore, che poco più tardi - esattamente nel giugno 2015 - brillò con la maglia della Serbia al Mondiale Under 20.

La formazione balcanica non era le candidate per la vittoria finale, ma a sorpresa riuscì a portare a casa il titolo. Tra le stelle di quella squadra c'era proprio Milinkovic, che fu premiato come terzo miglior giocatore della manifestazione, l'unico a ricevere un riconoscimento nella Serbia campione.

L'arrivo sulla panchina della Fiorentina di Paulo Sousa facilitò le cose. In un summit in un albergo vicino Coverciano, il nuovo allenatore dei viola parlò direttamente al telefono con Milinkovic per convincerlo ad accettare la proposta della Fiorentina. L'idea era quella di affiancarlo a Mario Suarez, formando un mix perfetto di qualità e quantità in mezzo al campo. All'incontro era presente anche il papà Nikola, che chiese garanzie tecniche: l'unica richiesta di Sergej era quella di giocare titolare in Serie A. Una condizione che il club toscano era pronto a garantire per assicurarsi l'astro nascente del calcio serbo.

La notizia dell'inserimento della Fiorentina nella trattativa per Milinkovic-Savic spinse la Lazio ad accelerare i tempi. Ma ormai è già tutto fatto tra il club toscano e il Genk, che accettò la proposta di 6 milioni di euro più il 40% su una eventuale futura rivendita. Dopo il blitz dei viola, la società belga respinse la nuova offerta dei biancocelesti di Lotito, che misero sul piatto 10 milioni cash. Tra Fiorentina e Milinkovic era tutto fatto, con la società toscana che organizzò tutto il necessario - dal volo alle visite mediche - per l'arrivo del serbo in città.

Alle 12.20 circa del 25 luglio 2015, Sergej Milinkovic-Savic e papà Nikola atterrano all'aeroporto di Peretola. Ad attenderli qualche giornalista e i funzionari della Fiorentina. Il calciatore fece una breve visita della città, incontrò i nuovi compagni e conobbe Paulo Sousa, prima di recarsi nella sede del club per le visite mediche e la firma.

Ma è proprio nel quartier generale della Fiorentina che la situazione si ribaltò: al momento della firma, Milinkovic scoppiò in lacrime e chiese ulteriore tempo per decidere a causa di motivazioni di carattere privato. Seguirono attimi interminabili, in cui la Fiorentina e gli intermediari che avevano curato l'operazione provarono a far ragionare Sergej e il papà Nikola. Ma non ci fu nulla da fare: il calciatore aveva deciso di non firmare l'accordo.

Qualcuno parla di pressioni esterne, altri di un accordo già stipulato tra l'agente Mateja Kezman e il ds della Lazio Igli Tare. Sono tante le versioni di quella strana telenovela di mercato. La storia racconta che quel 25 luglio 2015, Sergej Milinkovic-Savic lasciò la sede della Fiorentina dopo essere stato virtualmente un calciatore viola per qualche ora senza aver siglato l'accordo. Ad attenderlo c'era la Lazio e la Capitale, i biancocelesti e il Colosseo.

Il 6 agosto il club biancoceleste depositò in Lega il contratto del serbo, che da lì a poco sarebbe diventato un pilastro della Lazio. Soffiato al fotofinish alla Fiorentina in una battaglia di mercato entrata nella storia, Milinkovic si rivelerà uno dei migliori acquisti dell'ultimo decennio del club biancoceleste, lasciando qualche rimpianto dalle parti dello Stadio 'Artemio Franchi'...