La formazione di Andrea Sottil va in vantaggio a San Siro siglando, con il difensore bianconero, la prima rete del nuovo campionato, come nel 2019.

Un flashback, forse qualcosa in più: sicuramente un richiamo al passato e a quanto accaduto il 25 agosto del 2019 alla Dacia Arena. Sempre in una gara tra Udinese e Milan: sempre alla prima giornata.

E anche in quel caso, a esultare, è stato Rodrigo Becao: e non è uno scherzo. L'esordio dei rossoneri, da Campioni d'Italia a San Siro, è stato, per alcuni minuti, quanto di più simile a quella gara di una stagione assai particolare, che segnò in qualche modo anche il percorso di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan.

Così, al 2' della prima giornata della Serie A 2022/23, Becao ha saltato più in alto tra tutti indirizzando in rete un calcio d'angolo battuto da Gerard Deulofeu, anticipando gli avversari e battendo Mike Maignan.

Si apre così il massimo campionato italiano, con i rossoneri in svantaggio e l'Udinese di Andrea Sottil, al suo esordio assoluto da allenatore in Serie A, a far festa, anche se per qualche minuto.

Curiosa, comunque, la statistica che riguarda il difensore brasiliano, che aveva firmato la sua prima rete in massima serie proprio alla Dacia Arena contro il Milan dopo il trasferimento dal Bahia.

Così salgono a 3 i goal siglati da Becao contro i rossoneri nel corso della sua esperienza in Italia: 3, tra l'altro, in 7 gare disputate e 3 dei 5 totali siglati in massima serie.

Una sorta di record che si ripete di anno in anno e che, in quest'occasione, vuol dire prima rete assoluta del nuovo campionato: bentornata Serie A.