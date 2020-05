Il Milan torna ad allenarsi: "Tutti a disposizione tranne Kessie"

Il Milan annuncia il ritorno alle sedute collettive, consentite dall'ultimo DPCM. I rossoneri scaldano i motori per la possibile ripartenza della A.

Riecco il . Dopo più di due mesi di astinenza forzata, la rosa di Stefano Pioli è pronta a tornare ad allenarsi, in base al nuovo Decreto che permette alle squadre di la ripresa delle sedute collettive presso i rispettivi centri sportivi.

A comunicarlo, attraverso il proprio sito ufficiale, è stato lo stesso club rossonero:

"Da domani, lunedì 18 maggio, i calciatori riprendono gli allenamenti a Milanello, nel rispetto delle procedure di protocollo in fase di finalizzazione. Tutta la rosa della prima squadra sarà a disposizione di Stefano Pioli, con l'unica eccezione di Frank Kessie, che sta osservando la quarantena dal suo rientro in ".

Milanello riaprirà dunque i battenti per tutti i giocatori rossoneri, dopo averli già accolti nei giorni scorsi in forma individuale. Il primo, timido tentativo di ritorno alla normalità si è avuto giovedì 7 maggio, giorno in cui i calciatori della rosa hanno iniziato a presentarsi al centro d'allenamento per alcune sedute.

Altre squadre

Il Milan scalda dunque i motori in vista della possibile ripresa della Serie A, che potrebbe avvenire a metà giugno: come noto, l'idea della Lega è quella di far ripartire regolarmente il campionato il 13 del prossimo mese, per chiudere entro fine luglio o inizio agosto.