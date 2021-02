Il Milan cade contro lo Spezia, Pioli: "Sconfitta meritata, dobbiamo reagire"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commenta la sconfitta patita contro lo Spezia: “Una giornata storta, noi in difficoltà per 90’

Serviva una vittoria al Milan per tenere le dirette inseguitrici a distanza e per garantirsi la permanenza in vetta alla classifica, contro lo Spezia invece è arrivata una sconfitta pesante che concederà all’Inter una chance di sorpasso contro la Lazio.

Stefano Pioli, intervistato a fine gara ai microfoni di DAZN, non ha nascosto la sua delusione.

“Dobbiamo reagire e sicuramente lo faremo. Lo Spezia ha vinto meritatamente. Per noi questa è la prima sconfitta meritata perché siamo riusciti a mettere in campo troppo poco, poca qualità e poca intensità e quindi siamo giustamente stati puniti. E’ stata una brutta serata per tutti, ma sapremo rialzarci. Se non riesci ad esprimerti a certi livelli poi fai queste partite”.

Il Milan è parso poco reattivo anche sulle seconde palle.

“Noi non siamo una squadra capace di vincere partite sporche. Abbiamo sempre cercato di giocare e di puntare su qualità, intensità e ritmo. Quando non ti riesce poi diventi anche un po’ meno convinto di quello che fai. Siamo stati in difficoltà per tutta la gara, è stata la classica giornata storta nella quale non ti riesce niente. Ci hanno messo sotto, ma non siamo questi qua”.

I rossoneri sono attesi da un periodo molto intenso.

“Siamo consapevoli di non aver fatto bene, ma siamo anche consapevoli delle nostre qualità. Ora saremo attesi da partite importanti, ma chi ha visto la nostra settimana mai avrebbe immaginato una prestazione del genere. Non l’avrebbero immaginata i giocatori e nemmeno io, però purtroppo è andata così. Ci rialzeremo, affronteremo avversari forti, ma lo siamo anche noi”.

Contro lo Spezia il Milan ha deluso sotto diversi aspetti.

“Fino alle 20,40 ero convinto che era stato fatto di tutto per preparare al meglio la partita, volevamo proporre una prestazione come quelle alle quali abbiamo abituato. Siamo stati meno lucidi nel reagire alle difficoltà, ma sapevamo che lo Spezia sarebbe stato aggressivo. Avevamo studiato delle soluzioni che non hanno funzionato. Il fatto di non essere riusciti a dare ritmo ha favorito i nostri avversari, dal punto di vista tecnico siamo stati insufficienti. Stasera non ha funzionato nulla purtroppo, ma abbiamo le capacità di riprenderci”.

Rebic non ha potuto essere della gara a causa di un infortunio.

“Ha patito una mezza distorsione che non gli ha permesso di scendere in campo, spero di averlo a disposizione per giovedì”.

Dal Milan è lecito attendersi di più.