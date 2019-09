Milan, sorpresa Giampaolo: per il derby c’è Rebic

Ante Rebic potrebbe partire titolare nel derby contro l'Inter assieme a Suso e Piatek: Giampaolo pensa ad un Milan senza trequartista.

Sabato sera, nel derby fra e , Ante Rebic potrebbe essere uno dei protagonisti fra gli undici scelti da Marco Giampaolo. Le difficoltà riscontrate da Suso come trequartista e la turbolenta settimana di Paquetà potrebbero portare il nuovo allenatore rossonero, secondo ‘Tuttosport’, a rinunciare al suo iconico trequartista. La discussione sul ruolo di trequartista ha tenuto banco nell’ambiente milanista fin dal primo giorno in cui è arrivato Giampaolo e adesso potrebbe sparire dal campo.

Senza il trequartista che si confà alle caratteristiche da lui desiderate, Giampaolo potrebbe virare per un attacco composto da due esterni e una prima punta. In questo caso il nome di Ante Rebic sarebbe estremamente funzionale alla causa rossonera, ed un ulteriore insidia per Antonio Conte. Le motivazioni, poi, non mancherebbero al croato, che in estate è stato vicino all’Inter prima di essere scaricato dai nerazzurri.

Rebic è un esterno in grado di giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, con una grande forza fisica che gli permette di mettere spesso in difficoltà i terzini che se lo trovano davanti. Il croato è stato una delle rivelazioni del mondiale in , in cui è stato una delle armi segrete della cavalcata trionfale della , conclusasi solamente con la sconfitta in finale contro la .

Giampaolo in vista del derby ha provato il tridente offensivo con Rebic e Suso a supporto di Piatek, e Leao come prima alternativa al bomber polacco. Potrebbe essere un Milan inedito quello che si appresta a sfidare l’Inter nel Derby della Madonnina, segno di una squadra ancora in costruzione e che deve ancora trovare il suo assetto definitivo.