Milan-Sassuolo, goal di Scamacca o autogoal di Kjaer?

Vantaggio Milan, rimonta e ribaltamento di risultato per il Sassuolo. Spettacolo nel primo tempo di San Siro tra rossoneri e neroverdi, con i padroni di casa in avanti grazie a Romagnoli, prima dell'esplosione di Scamacca. L'ex Genoa ha prima pareggiato la gara con un gran goal, per poi concludere nuovamente in maniera vincente, complice però una deviazione.

La conclusione da centro area di Scamacca ha infatti visto Kjaer colpire la palla probabilmente in maniera decisiva, spedendo alle spalle del rientrante Maignan. Una deviazione che ha portato ad inserire da subito proprio il danese come autore dell'autorete per il 2-1 del Sassuolo.

Non un momento facile in campionato per il Milan, vista la sconfitta contro la Fiorentina e un successo che manca da fine ottobre, dalla vittoria in trasferta contro la Roma. Meglio invece in Champions, dove i rossoneri sono tornati in lizza per gli ottavi grazie ai tre punti in extremis contro l'Atletico Madrid.