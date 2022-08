Milan-Salisburgo, gara speciale per Roko Šimić: il padre ha vinto tutto in rossonero

Šimić, classe 2003, è nato a Milano pochi mesi dopo la Champions League vinta dal padre contro la Juventus: ora sfiderà i rossoneri.

Un girone di ferro per l'Inter, che nell'urna di Istanbul ha pescato Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Decisamente meno mortale quello del Milan, per cui da settembre a novembre, nella fase a gruppi della Champions League 2022/2023. Per i rossoneri il Chelsea, sulla carta favorita numero uno, oltre a Dinamo Zagabria e Salisburgo. In cui milta proprio un ragazzo nato a Milano, Roko Šimić.

Il cognome vi dice qualcosa? Sì proprio lui: Šimić è il figlio di Dario, difensore che con il Milan ha vinto tutto tra il 2002 e il 2008. Non un titolarissimo durante gli anni di Ancelotti, ma comunque un giocatore rimasto nel cuore dei tifosi rossoneri.

Šimić ha vissuto a Milano per un decennio, visto il primo periodo italiano con la casacca dell'Inter, prima di passare sull'altra sponda dei Navigli e conquistare due Champions League, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, un Mondiale per Club, una Coppa Italia e due Supercoppa UEFA. En-plein.

Nel 2003 è nato in città Roko Šimić. Punta centrale cresciuta nella Nogometni klub Kustošija Zagreb, il 19enne è poi passato al Salisburgo, che lo ha girato in prestito ai concittadini del Fussballclub Liefering: esplosione nella seconda serie e rientro alla casa base.

Under 21 croato, Šimić non è un titolare del Salisburgo, ma si è guadagnato la permanenza nel club dopo il prestito della passata stagione. In Champions League ci sarà anche lui, pronto a sfidare la squadra in cui il padre è diventato icona e vincente. Dove lui è venuto al mondo.

Quando? A pochi mesi dalla finale vinta contro la Juventus, in cui il papà non era presente: aveva giocato gran parte dell'annata europea, senza però essere in campo nelle semifinali contro l'Inter e contro i bianconeri.

Un peccato, certo. Con la soddisfazione della medaglia d'oro, comunque, portata a casa. Mostrata a Roko, pronto per proseguire la storia della famiglia.