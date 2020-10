Il Milan ritrova Rebic: primo allenamento in gruppo dopo un mese

Ante Rebic torna a disposizione di mister Pioli: l'attaccante croato del Milan aveva riportato la lussazione del gomito un mese fa.

Il frena la sua corsa ma tiene la vetta della classifica in dopo il 3-3 maturato a San Siro contro la : arrivano nel frattempo buone notizie dall'infermeria per Stefano Pioli, che recupera un importante tassello in attacco come Ante Rebic.

Il croato ha infatti svolto il primo allenamento in gruppo dopo un mese dal suo infortunio: lo scorso 27 settembre aveva riportato la lussazione del gomito durante il match contro il . Oggi il ritorno in campo per la sessione di allenamento con i compagni.

L'ex giocatore dell' Francoforte non verrà però rischiato nel match di in programma giovedì contro lo Sparta Praga: più probabile un suo impiego, magari a partita in corso, in occasione della prossima sfida di campionato contro l' .