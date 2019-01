Milan, rebus Higuain: Leonardo lo scuote, ma il Chelsea è in pressing

Secondo 'Repubblica', Higuain al Chelsea potrebbe scatenare anche un valzer di attaccanti: Morata al Siviglia e Andrè Silva alla Juventus.

Gonzalo Higuain potrebbe scuotere, e già in parte lo sta facendo, il calciomercato invernale. E non solo in Italia, ma in giro per l'Europa. Il Milan prova a pungolarlo in tutti i modi, per farlo restare, convinto, e accantonare l'ipotesi rappresentata dal Chelsea. Ma non è scontato...

Le parole del direttore tecnico del Milan, Leonardo, vanno proprio in questa direzione. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il brasiliano ha pesato bene e lanciato queste riflessioni.

"Il fatto che abbia fatto goal cambia qualcosa, certo, ma uno deve anche continuare e prendersi le proprie responsabilità. Per forza. Quindi, aspettiamo che lo faccia. Deve decidere che una cosa è quella, e si va così. Non può essere sì, no, però, non so... Sì è sì, o no è no. Parlo in generale, perché ha vissuto un momento così e quindi questo “momento così” deve interromperlo e pedalare. Ha 31 anni, ha sempre fatto più di 20 goal a stagione. Poi si dice che l’ha chiamato quello o quell’altro, che va altrove... Sta qua, sta qua e fa. Questo per forza".

Leonardo sapeva perfettamente che queste parole avrebbero scatenato un caso, ma lo ha fatto proprio con questo intento. Il brasiliano ha voluto responsabilizzare il giocatore, che a questo punto dovrà decidere il suo futuro. O Milan o altrove.

L'ipotesi più probabile è quella della permanenza al Milan, perché i rossoneri hanno fatto un investimento in estate su cui credono ancora. Da Maldini a Gattuso, passando proprio per Leonardo, sanno bene al Milan che ritrovare il vero Higuain sarebbe più utile di qualsiasi altra manovra di mercato.

Il Chelsea però, spinto dal volere di Maurizio Sarri, ha capito che c'è un varco possibile per la trattativa. L'argentino vorrebbe tornare a lavorare con l'allenatore italiano. In Inghilterra spingono addirittura l'ipotesi che i Blues avrebbero già l'intesa con Higuain.

In tutto questo non c'è da dimenticare nemmeno la Juventus, che ancora ufficialmente è proprietaria del cartellino del Pipita. Higuain in estate si è trasferito al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, quindi qualsiasi altra operazione dovrà essere vagliata anche e soprattutto dalla Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da 'Repubblica', ci sarebbe anche un clamoroso scenario, che per il momento resta una opzione sullo sfondo. L'arrivo di Higuain al Chelsea muoverebbe un valzer di attaccanti mica male. Per prima cosa il Milan dovrebbe trovare un sostituto, ovviamente, altrimenti non lascerà partire nemmeno il Pipita.

Poi Alvaro Morata potrà essere libero di trasferirsi al Siviglia, mentre André Silva potrebbe gravitare intorno all'orbita della Juventus, sotto la regia di Jorge Mendes. Insomma, questo è un vero e proprio rebus di calciomercato.