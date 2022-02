Il Milan ritrova Rebic: non segnava da settembre

Il Milan torna da Salerno con ben poco da salvare. Ua sfida contro l'ultima in classifica che doveva servire per rafforzare il primato si è trasformata in una gigantesca trappola. I rossoneri hanno rischiato seriamente la debacle completa, evitata però grazie al goal di Ante Rebic.

Il croato, entrato nel secondo tempo al posto di Brahim Diaz, ha fissato il punteggio sul 2-2 trafiggendo Sepe a 13 minuti dalla fine con un tiro sporco ma alla fine decisivo.

Una rete importante per il Milan e anche per l'attaccante, che fin qui ha avuto una stagione a dir poco tormentata. Un'annata però iniziata nel migliore dei modi, con i goal alla Juventus in campionato e al Liverpool in Champions League e il doppio assist nel 2-0 casalingo contro la Lazio.

Dopo le prime settimane ricche di soddisfazzioni personali e di squadra, ecco che Rebic rientra nel tunnel degli infortuni già vissuto nella scorsa stagione. Nel mese di ottobre un problema alla caviglia gli fa saltare 3 gare di campionato e le due sfide di Champions League contro il Porto.

Un infortunio certamente fastidioso, al quale si aggiunge la lesione al bicipite femorale della coscia destra rimediato poco prima della sfida contro la Fiorentina del 20 novembre. Il problema si rivela più grave del previsto, tanto che Rebic ritorna in campo solo nel 2022.

Il croato entra nel finale del match vinto per 0-3 a Venezia il 9 gennaio e poi gioca titolare in Coppa Italia contro il Genoa. Dopo altre quattro presenze da subentrato tra campionato e coppa, torna finalmente al goal evitando al Milan il tracollo a Salerno.

Un'arma in più per l'attacco a disposizione di Stefano Pioli, oltre che un gocatore con grande voglia di fare la differenza dopo mesi passati più in infermeria che in campo.