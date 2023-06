Il Milan valuta Pulisic: il "Jolly" d'attacco in uscita dal Chelsea

Lo statunitense, dal 2019 ai Blues, va in scadenza nel 2024: i rossoneri lo inseriscono sul taccuino del mercato.

Nell'estate del 2019, Christian Pulisic aveva quasi 21 anni ed era uno dei talenti più preziosi della sua generazione: il Guardian, ad esempio, pochi anni prima lo aveva inserito tra i 50 giovani nati nel 1998 più interessanti del calcio mondiale, in una lista che comprendeva anche Manuel Locatelli, Martin Odegaard e Federico Valverde.

Ed è per questo che il Chelsea, all'inizio proprio del 2019, lo ha acquistato dal Borussia Dortmund per 64 milioni di euro, perfezionando il suo ingaggio nei mesi estivi. Da quel momento in poi, però, per Pulisic il percorso calcistico si è messo in salita.

Nulla di preoccupante, comunque, dato che attualmente ha 24 anni e può ancora ritrovare la forma dei giorni migliori: questo il Milan lo sa, e infatti nel progetto di rinnovamento calcistico ha pensato anche a lui.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rossoneri avrebbero messo Pulisic sul taccuino del mercato: con il Chelsea i rapporti sono buoni e lo statunitense, con passaporto comunitario, andrà in scadenza nel 2024. E questo potrebbe giocare a favore del Milan.

In più si tratterebbe di un elemento importante anche per caratteristiche tecniche: un vero e proprio "Jolly" d'attacco, che può svariare tra trequarti e zona offensiva.

Pulisic, intanto, è già un "uomo dei record": nel 2021 è diventato il primo giocatore statunitense a giocare una finale di Champions League, in quel caso vinta contro il Manchester City.

Calano, invece, per percentuali relative a Marcus Thuram: l'attaccante, che sarà svincolato dopo l'addio al Borussia M'gladbach, è finito in orbita Barcellona.