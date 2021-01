Milan, primo k.o. in campionato: non perdeva dall'8 marzo

Primo dispiacere in campionato per il Milan, che perde l'imbattibilità che durava da 27 partite: l'8 marzo contro il Genoa l'ultima sconfitta.

Si è ufficialmente interrotta la lunga striscia d'imbattibilità del in campionato, inaugurata nell'era pre-lockdown: prima di stasera, l'ultima sconfitta risaliva infatti all'8 marzo, giorno del blitz del in un San Siro deserto. 304 giorni fa.

Da allora i ragazzi di Stefano Pioli hanno inanellato una serie di 27 gare con sole vittorie o pareggi, chiudendo il 2020 senza alcuna macchia e al comando della , mantenuto anche stasera in virtù del passo falso dell' a Genova.

I rossoneri hanno quantomeno tenuto in vita un'altra striscia positiva, quella delle gare consecutive sempre a segno: con questa di stasera sono ben 36 le partite di fila in cui Romagnoli e compagni hanno trovato la via del goal.

Si tratta della terza serie più lunga di sempre in Serie A: al secondo e al primo posto troviamo la (43 nel 2014 e 44 nel 2017).