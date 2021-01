Milan, Pioli: "Vittoria meritata, non molliamo di un centimetro"

L'allenatore dei rossoneri promuove la propria squadra: "Sa lottare fino alla fine". Sul mercato: "C'è spazio per intervenire, vedremo presto".

Il passa il turno di Coppa . I rossoneri vincono ai calci di rigore contro un volenteroso . La squadra di Pioli ha sprecato molto nel secondo tempo della gara prendendo pure due pali. Alla fine però Rincon sbaglia e Calhanoglu no.

A Rai Sport a fine gara è soddisfatto l'allenatore dei rossoneri: "Non molliamo di un centimetro, sappiamo lottare, stringere i denti. Una partita complicata per via anche delle qualità del nostro avversario. Nel secondo tempo, soprattutto, però, potevamo evitare di andare ai supplementari, ma alla fine è una vittoria voluta e meritata".

Sulla gara di Zlatan Ibrahimovic, al ritorno in campo dopo 51 giorni dall'ultimo match, Pioli è contento: "Abbiamo deciso insieme di farlo giocare dall'inizio, per via delle sue caratteristiche. Se fosse entrato a gara in corso, magari, avrebbe pure giocato di più. Sono soddisfatto, comunque, della sua prestazione".

Il Milan vince e conquista i quarti di finale. Per Pioli è una soddisfazione e un'ulteriore certificazione della bontà del proprio lavoro: "Sto bene qui al Milan, mi hanno messo nelle migliori condizioni per giocare. Quando sto così bene è chiaro trasmettere serenità all'intero gruppo".

Spazio pure al mercato: "Se ci sarà spazio per migliorare lo faremo, ci sono alcune situazioni vediamo. Donnarumma? Il suo rinnovo non lo dovete chiedere a me".

I giovani del Milan vincono e convincono e forse l'assenza di pubblico all'inizio è stato un vantaggio come ammette lo stesso allenatore: "Ci manca tantissimo il nostro gruppo, forse all'inizio l'assenza di pubblico, per una squadra giovane, è stato meglio, adesso, però, il tifo ci darebbe una grande mano".