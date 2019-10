Il Milan riparte, Pioli: "Ho visto miglioramenti, possiamo crescere ancora"

Dopo il pareggio con il e la sconfitta patita sul campo della , al terzo tentativo arriva la prima vittoria per il nuovo di Stefano Pioli. La compagine rossonera si è infatti imposta per 1-0 a San Siro contro la grazie ad una prodezza su punizione di Suso ed è tornata a muovere una classifica che ora la vede appaiata al a quota 13.

Stefano Pioli, parlando ai microfoni di Sky dopo il triplice fischio finale, ha commentato la prova della sua squadra.

Per il Milan il ritorno alla vittoria potrebbe rappresentare una sorta di bivio.

“Secondo me la partita che può cambiare la stagione è sempre la prossima. Sono contento per i giocatori, per il club, per i tifosi, ma adesso dobbiamo subito pensare alla gara successiva perché affronteremo un avversario forte. Oggi ho visto buone cose e ce ne sono altre sulle quali dobbiamo lavorare”.

Suso è tornato ad essere decisivo dopo una settimana complicata e dopo essere inizialmente partito dalla panchina.

“E’ un giocatore di grande qualità, penso che possa fare di più, ma sono contento di allenare un calciatore con queste caratteristiche. Dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, non si perde mai per un singolo e non si vince mai per un singolo giocatore. Oggi il Milan ha lavorato da squadra, ha voluto la vittoria è stato nella partita per tutti i 95’ contro un avversario che ci ha anche messo in difficoltà. Non ci aspettavamo che la SPAL ci venisse a prendere così alti, quindi abbiamo dovuto giocare in profondità ed anzi dovevamo farlo anche di più. Abbiamo difeso bene sulle palle inattive, ho visto miglioramenti rispetto alla scorsa partita”.