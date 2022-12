Il Milan non si ferma: Pioli e la squadra revocano il giorno di riposo

L'allenatore rossonero e la sua formazione hanno raggiunto un accordo per l'annullamento del giorno di riposo, in programma il 31 dicembre.

Il Milan esce con qualche dubbio dalla serie di amichevoli affrontate durante la sosta: ovviamente, però, nessun dramma in casa rossonera, nella piena consapevolezza che le sconfitte rimediate contro PSV Eindhoven, Arsenal e Liverpool possono aver comunque offerto spunti di miglioramento.

In ogni caso, Stefano Pioli vuole vederci chiaro e per farlo, stando a quanto riportato da Sky Sport, ha raggiunto un accordo con la sua squadra per la revoca del giorno di riposo, originariamente fissato per il 31 dicembre.

I rossoneri, insomma, lavoreranno anche la vigilia di capodanno, in vista della gara contro la Salernitana all'Arechi in programma il 4 gennaio, turno di ripresa del campionato di Serie A.

Un segnale chiaro e diretto, quello di Pioli, che ha ricevuto l'ok anche di Maldini e Massara, prima di procedere con l'annullamento del giorno di riposo.

Pesa soprattutto il 3-0 incassato contro il PSV (andato in goal con Til e Mdueke, doppietta per quest'ultimo), con diverse bocciature anche relative agli esperimenti dello stesso Pioli.

Voltare pagina dopo le amichevoli, quindi, è uno step prioritario per il Milan, che si concentrerà sul ritorno in campo in massima serie per dimenticare un mese comunque negativo, dal punto di vista dei segnali, prima ancora che dei risultati.