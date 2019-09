Milan, Piatek ritrova il goal dopo 4 mesi: esultanza con polemica

Piatek ritrova un goal con la maglia del Milan che mancava dallo scorso 19 maggio: poi l'esultanza polemica a 'zittire' le critiche.

Krzysztof Piątek torna al goal e allontana i 'fantasmi': l'attaccante polacco del interrompe un digiuno di ben quattro mesi andando a segno sul campo del con un calcio di rigore perfetto, poi l'esultanza polemica rivolta alle tante critiche ricevute in questo avvio di stagione.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Una particolare rincorsa carica di rabbia e tensione per il centravanti polacco, che non andava in goal dal 19 maggio con la maglia del Milan (contro il ), mentre l'ultima firma in Nazionale era datata al 10 giugno.

Un destro secco a incrociare alla destra del portiere per Piatek, che sfodera poi un'esultanza polemica proprio davanti alla telecamera: prima il gesto della calma e poi il dito indice al naso, come a 'zittire' le critiche ricevute nell'ultimo periodo.