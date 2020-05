Il Milan pensa a Odegaard: summit in vista con il Real Madrid

Martin Odegaard è uno dei profili che ben si sposano con il nuovo progetto del Milan: può rientrare nella discussione con il Real per Jovic.

Il calcio sta per tornare anche in e le società stanno pianificando anche il proprio futuro per un mercato che prenderà il via da settembre. Il continua la sua ricerca di giovani talenti sulla scia del progetto imposto dalla nuova proprietà: sulla lista degli acquisti è finito anche Martin Odegaard, centrocampista tecnico di proprietà del .

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', con gli spagnoli i rossoneri si siederanno di nuovo al tavolo per discutere di nuovi affari dopo quello di Hernandez, il miglior colpo della passata stagione per il Diavolo.

Tra i tanti obiettivi della dirigenza rossonera c'è Jovic, che in maglia Blancos ha trovato meno spazio del previsto e potrebbe risultare una giusta soluzione per l'attacco milanista del dopo Ibrahimovic. Nella discussione potrebbe rientrare anche Odegaard, giovane talento norvegese esploso nell'attuale stagione con la maglia della con 7 reti e 8 assist in 28 partite.

Altre squadre

Il ragazzo viene valutato circa 40 milioni dal Real Madrid, ma il Milan potrebbe lavorare per un prestito con diritto di riscatto, mentre lo stesso giocatore ha già manifestato la volontà di continuare a crescere lontano da Madrid, dove sa di non poter trovare troppo minutaggio.

"Io, personalmente, sono moderatamente ottimista per ciò che Odegaard mi trasmette e per come sta. Ci sono accordi e contratti che vanno oltre la parola data, ma ora dobbiamo solo lasciarlo tranquillo perché possa dimostrare il suo valore in in pace affinché possa prendere senza alcuna pressione la sua decisione, ho fiducia in lui", ha raccontato il ds del club basco Olabe.

Odegaard ha fatto vedere le migliori cose in giocando da mezzala nel 4-1-4-1, ma può ricoprire qualsiasi ruolo anche sulla trequarti: un giocatore dalle caratteristiche tecniche che ben si sposano con ciò che piace anche a Rangnick, principale candidato alla panchina rossonera del prossimo anno.