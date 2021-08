Milan-Pellegri, ci siamo: c'è l'ok del Monaco, operazione in chiusura

Il Milan è pronto a chiudere per l'arrivo dal Monaco dell'attaccante classe 2001 Pietro Pellegri: per Sky Sport è arrivato l'ultimo ok dei monegaschi.

È scattato il countdown per l'arrivo di Pietro Pellegri al Milan. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Monaco ha accetta l'offerta presentata dal club rossonero per l'attaccante classe 2001. La fumata bianca è arrivata dopo la proposta del club rossonero del prestito oneroso da un milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6. Nell'accordo è previsto anche un bonus di un milione al raggiungimento di obiettivi e goal, oltre a una percentuale del 15% sulla futura rivendita. Pellegri si prepara a tornare in Italia a tre anni di distanza dall'addio al Genoa. Il Milan sta organizzando il viaggio di Pellegri: il 20enne potrebbe essere in Italia già domani per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club rossonero. Scelti da Goal Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

Fantacalcio 2021/2022: formazioni titolari Serie A Maldini e Massara regalano a Stefano Pioli il terzo centravanti, che si aggiunge a Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Una concorrenza di assoluto livello per Pellegri, che avrà l'opportunità di crescere e migliorare allenandosi con lo svedese e il francese e rubargli qualche segreto del mestiere. L'ex calciatore del Genoa (2 reti in Serie A) lascia il Monaco dopo tre stagioni, con all'attivo due reti in 23 presenze. Ci sono l'Italia e il Milan ad attenderlo: il club rossonero si prepara ad accogliere il suo nuovo attaccante.