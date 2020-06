Il Milan ritrova Paquetá: doppietta in partitella e probabile titolare con la Juventus

La partitella in famiglia ha dato buone indicazioni a Pioli: a segno Paquetá con una doppietta, delineata la formazione che sfiderà la Juventus.

Sarà dura, sarà durissima per il ottenere un buon risultato nella tana della : Pioli non potrà contare sugli squalificati Ibrahimovic (che è anche ai box per infortunio), Hernandez e Castillejo. La partitella in famiglia disputata ieri ha però offerto ottime indicazioni al tecnico in vista dell'impegno di Coppa .

La gara 11 vs 11 si è conclusa sul risultato di 3-1: a segno Paquetá (doppietta) e Bonaventura da una parte, il giovane Olzer dall'altra. Proprio dal brasiliano ex Flamengo sono arrivati segnali incoraggianti, frutto della felice situazione a livello personale vissuta dal giocatore.

Paquetá, infatti, ha ricaricato le pile in dove ha potuto gioire per la nascita del primo figlio e questo lieto evento deve avergli fatto scattare qualcosa a livello mentale: la saudade e gli attacchi di panico sono un lontano ricordo emarginato in soffitta.

Chiaro come, a questo punto, Paquetá si candidi ad un ruolo da titolare nel match dell'Allianz Stadium: l'idea di Pioli è quella di schierarlo nelle vesti di trequartista insieme a Calhanoglu, alle spalle dell'unica punta Rebic nel 4-3-2-1. Leão pronto a subentrare dalla panchina.

Kessié, Bennacer e Bonaventura a comporre la linea mediana davanti a Conti (in vantaggio su Saelemaekers), Kjaer, Romagnoli, Calabria e Donnarumma.

I dubbi sono pochi insomma, anche e soprattutto in virtù dell'emergenza squalificati che offre non molte opzioni a Pioli, chiamato ad uscire indenne da uno degli stadi più complicati d'Europa per conquistare una finale che darebbe un senso diverso alla tormentata stagione rossonera.