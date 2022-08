Il Milan vuole il suo Onana: contatti con il Bordeaux per il centrocampista

Il centrocampista camerunense classe 2000 è finito nei radar del club rossonero, che vuole completare il reparto mediano.

A Milano, molto presto, potrebbero esserci due Onana: il primo, André, è arrivato a inizio mercato, già ingaggiato negli scorsi mesi dall'Inter che lo ha prelevato a parametro zero dopo la fine del contratto con l'Ajax.

Il secondo, invece, potrebbe finire al Milan: si tratta di Jean Onana, centrocampista classe 2000 del Bordeaux che, retrocesso in Ligue 2, continua la sua sessione di mercato improntata sulle uscite.

Dopo Yacine Adli, quindi, un altro giocatore classe 2000 proveniente dal club francese rientra nei piani dei rossoneri, che si erano interessati a Raphael Onyedika, mediano del Midtjylland, prima che questo si allontanasse.

Onana è un centrocampista che farebbe al caso di Stefano Pioli, che in quel reparto ha visto partire Franck Kessié in estate: lo stesso allenatore del Milan, in conferenza stampa, si era sbilanciato circa la possibilità di operare sul mercato.

"Abbiamo la volontà, non la necessità, di migliorare qualche situazione".

Portato in Francia dal Lille nel gennaio del 2020, Onana è stato poi ceduto al Mouscron, in Belgio, in prestito, prima di trasferirsi al Bordeaux nella passata stagione, culminata con la retrocessione: nonostante quest'ultima, il camerunense ha collezionato 3 presenze nelle prime 3 di Ligue 2, saltando l'ultima contro il Grenoble perché non convocato.

L'interesse del Milan nasce già negli scorsi mesi, quando i rossoneri hanno iniziato a visionare il centrocampista, che fa della forza fisica una delle sue caratteristiche. Nello scorso campionato 23 presenze e 3 reti in Ligue 1, tutte da titolare.

Il club è in costante contatto con il Bordeaux, con cui ha ottimi rapporti (considerato anche l'affare Adli), ma sarà importante definire la modalità del trasferimento.

La prima idea era quella del prestito con diritto di riscatto, ma è probabile che si raggiunga un'intesa per il prestito con obbligo o per la cessione a titolo definitivo: nelle prossime ore il Milan incontrerà ancora i francesi, provando a portare a Milano un altro Onana. Il suo.