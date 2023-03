Milan-Napoli ai quarti, retroscena da Castelvolturno: "Una reazione rumorosa dei giocatori"

Il sorteggio è stato seguito da tutti i giocatori del Napoli: gli azzurri sfideranno il Milan nei quarti di Champions League 2022/2023.

Per la prima volta nella storia delle coppe europee, Milan e Napoli si sfideranno. Edizione 2022/2023, quella in corso: rossoneri e azzurri di fronte per i quarti di Champions League. Un Derby italiano, che potrebbe tra l'altro proseguire anche in semifinale, vista la presenza dell'Inter - di scena contro il Benfica - nella stessa parte del tabellone.

Se il Napoli non ha mai giocato i quarti di Champions, il Milan è la seconda squadra con più titoli (7) nella storia della competizione. Dopo un decennio senza grossi risultati, i rossoneri sono tornati tra le migliori otto d'Europa, decisi a tentare il grande colpo. Al pari della formazione di Spalletti.

Dominatore assoluto in campionato, con un +18 sulle inseguitrici, il Napoli (eliminato dalla Coppa Italia per mano della Cremonese) non ha mai vissuo una stagione del genere, nonostante i trofei, sia italiani che europei, conquistati ai tempi di Diego Armando Maradona. Fiducia massima per gli azzurri e retroscena dopo il sorteggio.

A raccontarlo è stato il giornalista di Sky, Modugno, inviato a Castel Volturno mentre l'urna di Nyon univa Napoli e Milan per i quarti di Champions League:

"C'è la convinzione di poter fare strada, in una stagione che sembra benedetta. Le reazioni? Eravamo qui, hanno seguito tutti il sorteggio insieme in sala mensa ed è stata una reazione rumorosa, un po' di pancia, un po' di testa".

Aprile sarà il mese di Napoli-Milan a più riprese. Anche in Serie A è infatti previsto l'incontro tra azzurri e rossoneri del 4 aprile, essenziale per il cammino Scudetto del team Spalletti e di quello Champions per la squadra di Pioli.

Poi, sarà spettacolo Champions: prima gara a Milano di scena il 12 aprile, ore 21, con ritorno previsto il 18 dello stesso mese al Maradona. Quando una sola squadra italiana prenderà il volo verso le semifinali.

Se Inter, Benfica, Milan e Napoli sono presenti nella parte 'sinistra' de tabellone, dall'altra parte gli incontri di Champions prevedono Bayern Monaco contro Manchester City - che ha tutti i toni da finale anticipata - e l'altro big match tra Real Madrid e Chelsea. Per una semifinale atomica.