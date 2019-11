Milan, Musacchio in gruppo: è a disposizione per la gara col Napoli

Mateo Musacchio è tornato ad allenarsi coi compagni: l'argentino, assente da fine ottobre, si candida a rimpiazzare Leo Duarte accanto a Romagnoli.

Se Bennacer e Çalhanoglu sabato non ci saranno, il recupera un elemento in vista della sfida contro il : Mateo Musacchio torna abile e arruolabile, dando dunque la propria disponibilità per la gara contro la formazione dell'ex Carlo Ancelotti.

A riportarlo è 'Sky Sport', secondo cui nella giornata odierna l'ex difensore del è tornato ad allenarsi in gruppo. Una notizia confortante per Pioli, che non l'ha avuto a disposizione nelle ultime tre partite di campionato.

Musacchio si è infatti fermato durante la gara contro la , vinta per 1-0 a San Siro il 31 ottobre. Un problema all'adduttore l'ha costretto ai box per alcune settimane, escludendolo dalle successive sfide contro e .

Complice la pausa per gli impegni delle nazionali, Musacchio è ora rientrato in pista. Non solo: è probabile che, contro il Napoli, proprio lui faccia compagnia a Romagnoli al centro della retroguardia del Milan, prendendo il posto di Leo Duarte.