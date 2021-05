Il Milan guarda al mercato degli svincolati: piace Bertrand

C'è anche il Milan sulle tracce di Ryan Bertrand, terzino sinistro del Southampton in scadenza a giugno monitorato pure da Arsenal e Monaco.

La contrazione dei ricavi e le difficoltà causate dalla pandemia indurranno diverse squadre ad aguzzare l'ingegno sul mercato con idee a basso costo, magari a zero, per rinforzare le rispettive rose: per questo la lista dei futuri svincolati è seguita con attenzione dai vari direttori sportivi.

Uno svincolato lo sarà tra qualche settimana Ryan Bertrand, terzino sinistro del Southampton che ha deciso di non rinnovare l'accordo in scadenza il prossimo 30 giugno dopo ben sette stagioni trascorse in maglia biancorossa.

La conferma del mancato accordo per il prolungamento l'ha data il tecnico dei 'Saints', Ralph Hasenhüttl, nella conferenza stampa che ha preceduto la sconfitta maturata ad 'Anfield' contro il Liverpool.

"Ci stiamo guardando intorno perché l'offerta avanzata per il rinnovo non è stata accettata dall'entourage di Bertrand. Dovremo considerare altre opzioni per questo ruolo".

Il destino di Bertrand è segnato, e potrebbe anche riservargli l'approdo in Serie A: il Milan è uno dei club interessati ad ingaggiare il classe 1989, che sarebbe una buona alternativa a Theo Hernandez sulla corsia mancina.

Oltre a quelli dei rossoneri bisogna registrare i sondaggi di Arsenal e Monaco. In passato anche il Manchester City ha preso informazioni.