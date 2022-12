Il Milan blocca Sportiello: arriverà a parametro zero, sarà il vice-Maignan

Il portiere andrà in scadenza con l'Atalanta e firmerà con i rossoneri: sostituirà Ciprian Tatarusanu, che lascerà il Milan.

Non si è neanche aperta la sessione invernale di calciomercato che alcuni club già si muovono in ottica estate: la programmazione prima di tutto, verrebbe da dire.

E' il caso del Milan, che pensa a come sostituire Ciprian Tatarusanu: il portiere rumeno, che in questa e nella scorsa stagione si è trovato a sostituire Mike Maignan, visti gli infortuni del francese, andrà in scadenza nel giugno del 2023 e non rinnoverà il contratto con i rossoneri.

Il suo posto, stando a quanto raccolto da GOAL, verrà preso da Marco Sportiello: anche l'estremo difensore dell'Atalanta andrà in scadenza dopo la fine del campionato, ma non rimarrà alla Dea.

Nel suo futuro c'è il Milan, che ha già bloccato il portiere ex Fiorentina, tra le altre, che in questa stagione ha collezionato 6 presenze, mantenendo per 2 volte la porta inviolata con i bergamaschi.

La firma sul contratto che farà di lui un giocatore rossonero arriverà a febbraio e si sta lavorando sulla soluzione più adatta: un biennale o un triennale.

Sportiello approderà al Milan per fare il vice-Maignan, ereditando come detto il ruolo da Tatarusanu: una scelta non indifferente, vista l'importanza dell'estremo difensore per i nerazzurri, quando chiamato in causa.

Un colpo a "parametro zero" già individuato e definito a dicembre, in ottica estate: priorità alla programmazione, a partire dalla porta.