Milan, Meité alle visite mediche: poi la firma sul contratto

Soualiho Meité è arrivato alla clinica 'La Madonnina', dove ha cominciato le visite mediche con il Milan. Poi la firma sul nuovo contratto.

Soualiho Meité si appresta a diventare un nuovo giocatore del . Dopo l'arrivo di giovedì sera a Milano e le prime dichiarazioni da giocatore ufficiosamente rossonero, oggi c'è il passo più importante.

Il centrocampista è arrivato infatti alla clinica 'La Madonnina', dove ha cominciato stamattina le visite mediche di rito. Più tardi, in giornata, è prevista la firma sul contratto se tutto dovesse andare secondo i piani.

Stefano Pioli avrà presto quindi il suo nuovo rinforzo per il centrocampo: un reparto che recentemente ha sofferto con le varie assenze di Bennacer, Krunic e di Tonali. Calabria ha svolto il ruolo di mediano in due partite e Meité arriva proprio per sopperire a questa piccola emergenza.

Meité ha 26 anni e da ormai due anni gioca nel , occupando più o meno sempre il ruolo di titolare. Fondamentale in questa prima parte di stagione nello scacchiere di Giampaolo, la chiamata rossonera però è stata troppo allettante per non fare il grande salto.

E chissà che, giocando lunedì sera contro il , Meité non possa già essere a disposizione di Stefano Pioli proprio nel Monday Night.