MILAN-LIVERPOOL CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Milan-Liverpool

• Data: martedì 7 dicembre 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252)

• Streaming: Sky Go, NOW, Sportmediaset, Mediaset Play

San Siro è il teatro di una classica del calcio europeo. Il Milan di Pioli ospita il Liverpool di Klopp nell’ultima gara del girone di Champions League I rossoneri, dopo aver visto vicinissima l’eliminazione, sognano il passaggio agli ottavi di finale dopo la vittoria in casa dell’Atletico Madrid. La qualificazione però non dipende solo dal risultato del Milan, che deve sperare in un pareggio tra Porto e Atletico Madrid per ottenere il secondo posto.

Nessun calcolo invece per il Liverpool, già matematicamente qualificato e sicuro della prima posizione grazie ai quaindici punti ottenuti nelle cinque gare giocate. L’ultimo confronto tra le due squadre risale al settembre 2021 ed è terminato 3-2 per i Reds ad Anfield Road. Tutto su Milan-Liverpool: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO MILAN-LIVERPOOL

Milan-Liverpool si giocherà martedì 7 dicembre 2021 allo stadio San Siro di Milano: la gara inizierà alle ore 21.

DOVE VEDERE MILAN-LIVERPOOL IN TV

Tante le possibilità a disposizione per assistere alla partita tra Milan e Liverpool. La sfida del Meazza verrà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (numero 252). L’alternativa in chiaro è rappresentata da Mediaset, che manderà in onda il match su Canale 5.

MILAN-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati di Sky possono seguire Milan-Liverpool in diretta streaming attraverso Sky Go, piattaforma dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l'app relativa per i sistemi iOS o Android se si accede tramite smartphone o tablet. Un’ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky, accessibile con l’acquisto del pacchetto 'Sport'. Infine la partita sarà fruibile anche su Sportmediaset, collegandosi sul sito ufficiale da pc, o tramite la relativa app Mediaset Play, disponibile per smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non è stato ancora annunciato chi curerà la telecronaca di Milan-Liverpool per Sky e Mediaset.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti gli aggiornamenti di Milan-Liverpool saranno disponibili su GOAL con la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LIVERPOOL

Pioli deve rinunciare a Kjaer per via dell’infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro. Il tecnico rossonero si affida all'esperienza e al carisma di Ibrahimovic. Sulla trequarti Brahim Diaz è affiancato da Leao e Saelemaekers. A centrocampo Tonali e Kessie, mentre alle loro spalle agiranno Calabria, Romagnoli, Tomori e Theo Hernandez. In porta torna Maignan.

La sicurezza del primo posto permette a Klopp di far riposare qualche titolare e dare spazio a chi gioca meno, senza però andare a intaccare troppo la qualità della squadra. In porta dunque confermato Alisson, dietro ad Alexander-Arnold, Gomez, Matip e Tsimikas. Trio di centrocampo con Henderson, Thiago e Keita, davanti Minamino, Origi e Mané.

L'articolo prosegue qui sotto

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Tsimikas; Henderson, Thiago, Keita; Minamino, Origi, Mané.