Milan-Lille dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Milan sfida il Lille a San Siro nel Gruppo H di Europa League: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

MILAN-LILLE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 5 novembre 2020

5 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : TV8, Sky

TV8, Sky Streaming: tv8.it, Sky Go e Now Tv

Il Milan di Pioli all'esame Lille. I rossoneri ospitano a San Siro il club francese alla ricerca di punti preziosi per mettere al sicuro la qualificazione ai sedicesimi di Europa League nel Gruppo H, dopo le vittorie contro e Sparta Praga.

I francesi hanno vinto la prima partita contro i cechi, ma si son dovuti accontentare di un 2-2 interno contro gli scozzesi, peraltro ottenuto di rimonta.

Sarà una sfida tra imbattute: come il Milan, anche il Lille di Galtier non ha mai perso una partita in stagione ed è soltanto a due punti di distanza dal capolista in .

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Milan-Lille: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO MILAN-LILLE

Milan-Lille , gara valida per la terza giornata del Girone H di Europa League , si giocherà allo Stadio San Siro di Milano alle ore 21.00 di giovedì 5 novembre 2020.

Milan-Lille sarà visibile in chiaro in tv su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che ovviamente su Sky, dove si può seguire tutta l' . Il match sarà visibile si canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Milan-Lille potrà essere seguita in diretta su tv8.it, il sito ufficiale della rete. Per gli abbonati Sky è disponibile anche la diretta streaming su Sky Go: basterà scaricare l'app dedicata su pc e notebook o su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

In alternativa c'è anche Now Tv, servizio live e on demand di Sky: acquistando uno dei pacchetti proposti si potrà seguire anche il meglio del calcio di Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Milan-Lille anche sugrazie alla nostraSul nostro sito troverete tutte le informazioni sulla partita, dalle notizie sulle formazioni alla cronaca minuto per minuto del match fino al fischio finale.

Il Milan potrebbe effettuare un moderato turnover, dando spazio a Tonali a centrocampo e Brahim Diaz sulla trequarti. Castillejo a destra, Rebic può rientrare a sinistra. Davanti il totem Ibrahimovic. Difesa con Dalot che preme a destra, con Hernandez a sinistra e il duo Kjaer-Romagnoli in mezzo. Tra i pali Donnarumma.

Il Lille potrebbe partire con un 4-4-2, con David e Yazici a comporre il tandem d'attacco. Bamba e Ikoné a dare spinta sulle fasce, André e Soumaré in mezzo. Davanti a Maignan Celik e Bradaric larghi, Soumaoro e Botman in mezzo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.