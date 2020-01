Il Milan ricorda Kobe Bryant: spettacolare omaggio a San Siro

Prima di Milan-Torino di Coppa Italia, a San Siro è andato in scena uno splendido omaggio per Kobe Bryant, con giochi di luci e musica.

Un bellissimo omaggio per ricordare un campione, una leggenda. E' così che i tifosi del hanno voluto ricordare Kobe Bryant , scomparso domenica 26 gennaio in un incidente in elicottero.

Kobe era legatissimo al Milan e ai colori rossoneri, per questo motivo a San Siro è andato in scena uno spettacolo emozionante prima della partita di Coppa contro il , con giochi di luce, l'hashtag #SempreKobe sui cartelloni e nel tabellone, con 'Who Wants To Live Forever" dei Queen in sottofondo.

L'articolo prosegue qui sotto

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Un momento bellissimo ed emozionante, concluso con il lungo applauso di tutto San Siro. Il Milan aveva inoltre annunciato che sarebbe sceso in campo per l'occasione con il lutto al braccio in onore di Kobe. Al minuto 24, il numero di Kobe , è poi partito un lungo applauso dalle tribune.

In un'intervista di qualche tempo fa, Bryant aveva infatti ribadito il suo amore per il Milan: " Se mi tagliassero il braccio sinistro uscirebbe sangue rossonero, dal destro invece il gialloviola dei Lakers".

Cresciuto in Italia, Kobe Bryant era stato anche in visita a Milanello qualche anno fa, posando con la maglia rossonera.