Milan ko, Giampaolo ammette: "L'Inter ha più esperienza"

Il esce con le ossa rotte dal derby contro l'I nter , che si conferma più avanti nel progetto tattico. Marco Giampaolo ha commentato la sfida contro i nerazzurri, sottolineando la superiorità dell'avversario sul piano dell'esperienza.

Intervistato ai microfoni di DAZN, il tecnico del Diavolo ha spiegato cosa non ha funzionato nella sua squadra:

Il goal di Brozovic ha mandato in confusione un Milan che aveva retto nel primo tempo:

"La rete ha rotto l'equilibrio e la cosa che mi è piaciuta meno è che ci siamo disuniti. Quella è una reazione emotiva. Poi nel complesso della gara il Milan è stato in partita, con quella piccola differenza di vissuto che era riuscito a colmare. Stando alti qualche rischio lo corriamo, ma è una scelta che devi fare. Sacrificare Leao e Suso in fase difensiva sugli esterni sarebbe troppo dispendioso per loro e sarebbe un peccato. Mi è piaciuto anche il coraggio di risalire, abbiamo subito pochissimi cambi di gioco quando il risultato è stato in equilibrio".