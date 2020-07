Milan-Juventus, le formazioni ufficiali: Rebic con Ibra, Higuain titolare

Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus: Pioli sceglie Paquetà e Rebic insieme a Ibrahimovic, Higuain guida Madama, chance per Rugani.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-JUVENTUS

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti. Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, C. Ronaldo. All. Sarri.

Esame San Siro per la capolista, in fuga al comando ed opposta ad un col morale a mille dopo il tris in casa della .

Pioli non rischia Calhanoglu e opta per un Diavolo a trazione anteriore, con Rebic e Ibrahimovic contemporaneamente dal primo minuto nel 4-2-3-1. Maglia da titolare anche per Paquetà, a destra sulla linea dei trequartisti ancora Saelemaekers.

Sarri rimpiazza gli squalificati De Ligt e Dybala con Rugani e l'ex Higuain, fiducia a Rabiot, i terzini sono Cuadrado e Danilo. Bernardeschi nel tridente completato da Cristiano Ronaldo.

